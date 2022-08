São Vicente: delegação da UCID inicia visita de quatro dias a ilha

4/08/2022 17:00 - Modificado em 4/08/2022 17:00

Uma delegação da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), chefiada pelo presidente do partido, iniciou esta quinta-feira uma visita de 3 dias, a primeira de João Santos Luís naquela ilha, enquanto presidente dos democratas-cristãos. O objetivo da visita é constatar as dificuldades enfrentadas pelo setor primário da economia nacional em São Vicente.

Em nota, o partido avançou que a visita de trabalho à Ilha de São Vicente, cujo início acontece esta quinta-feira, dia 4 de agosto, terá a duração de quatro dias, (4 a 7 de agosto).

O partido já tem encontros agendados com as Associações de Pesca, Associação das Peixeiras, Associação de Agricultura sediadas na ilha, mas também, as associações de indústrias criativas, bem como CCAB e Pró-Empresa, seguida de visita a alguns bairros da ilha de São Vicente.

“O objetivo da visita é constatar in-loco as dificuldades enfrentadas pelo setor primário da economia nacional em São Vicente, ver o estado em que se encontra os empresários da zona norte do país e os projetos financiados e em carteira pela Pro-empresa”, referiu o comunicado.

Na visita a algumas zonas da ilha, a UCID pretende estar em contato com as pessoas que vivem nos bairros e constatar o estado em que estão a viver.

João Santos Luís já efetuou visitas oficiais às ilhas de Santo Antão e do Sal.