Novo horário para viagens de Mar d’Canal e Chiquinho BL entrou em vigor esta quinta-feira

4/08/2022 16:59 - Modificado em 4/08/2022 17:00

Um novo horário para os navios Nôs Ferry Mar d’Canal e Chiquinho BL, na linha marítima São Vicente-Santo Antão, iniciou hoje quinta-feira. O intervalo estabelecido pela Direção Nacional de Política do Mar é de 1:15 minutos entre as viagens.

Estas informações constam de uma nota da Direção Nacional de Política do Mar que esclareceu que estas alterações se devem aos recorrentes episódios de pressão do tempo de atracação, desatracação e largada dos navios no Porto Novo (Santo Antão) e Porto Grande (São Vicente).

Tais problemas, diz a entidade, têm “maior incidência no Porto Novo, onde ambos utilizam a mesma rampa, representando uma séria ameaça à segurança da navegação marítima e das operações portuárias, perigando a segurança das vidas humanas envolvidas”.

Pelo que, após ouvir o Instituto Marítimo e Portuário (IMP) e a Enapor, a DNPM determinou um intervalo de uma 1:15 minutos entre as viagens dos navios Nôs Ferry Mar d’Canal e Chiquinho BL, que passam a operar de segunda a sábado. Mas a medida não se aplica aos horários de domingo, cujo intervalo de viagem é superior a 1:15 minutos.

A DNPM revelou na mesma nota que a Naviera Armas, proprietária do navio Nos Ferry Mar d’Canal solicitou autorização de alternância de horários com o argumento de “estar a ser prejudicado com o mesmo”, mas, acrescentou, tendo ouvido previamente o IMP e a ENAPOR e a Comissão de Acompanhamento da Concessão da DNPM determinou, para já, a não autorização de alternância de horário entre os navios na referida linha.

Conforme a DNPM, da análise feita, por essas entidades acima, constatou-se que os operadores económicos da ilha de Santo Antão privilegiam o primeiro horário (SA-SV às 09h00), representando este trajeto mais de 40 por cento (%) da carga transportada na linha 1.

Este é, segundo a Direção Nacional de Política do Mar, o motivo pelo qual a viagem nesse horário “deve continuar a ser garantido pelo navio com maior capacidade de carga e de transporte de passageiros, no caso o Chiquinho BL, dando “melhor resposta à demanda dos utentes”.

Horários estabelecidos

Assim, o Chiquinho BL passa a viajar de São Vicente para Santo Antão a partir das 07:00 com regresso às 09:00. À tarde, às 14:00 volta a sair de São Vicente para Santo Antão com regresso previsto às 16:00.

Por sua vez, o Nôs Ferry Mar d´Canal passa a iniciar a viagem de São Vicente para Santo Antão a partir das 08:15 com regresso previsto para às 10:15. À tarde, a viagem começa a partir das 15:15 com regresso previsto para às 17:15.