Câmara do Turismo de Cabo Verde e a Cabo Verde Empresas contra recrutamento de mão-de-obra no país que “vai esvaziar os hotéis de jovens quadros”

3/08/2022 23:00 - Modificado em 3/08/2022 23:00

Com a divulgação da Região de Turismo do Algarve sobre 5.000 empregos por preencher em Portugal e do apoio do governo e IEFP em instar os cabo-verdianos sobre esta “grande oportunidade”, a Câmara do Turismo de Cabo Verde e a Cabo Verde Empresas mostram-se preocupados com a saída de profissionais habilitados que pode deixar o sector turístico e hoteleiro nacional, despido de quadros.

A preocupação foi levantada primeiro pela associação da Cabo Verde Empresas, posteriormente pela Câmara de turismo do país. As duas entidades consideram que o fluxo migratório de profissionais vai deixar o país desfalcado de quadros qualificados e que isso pode corresponder a um grande problema que o país poderá enfrentar.

“ “Portanto, permitir que os operadores portugueses adquiram 2.500 trabalhadores será um desastre total para nós”, reiterou Andrea Benolli, para quem, os investimentos previstos para a época alta estarão em risco, não tanto em termos de quantidade, mas de qualidade, com repercussões, acentuou, na imagem do destino turístico e “com prováveis consequências” nas vendas da época 2023/2024.

Já Jorge Spencer Lima, presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, em entrevista à Lusa disse que o que poderia ser um ato normal deixa de ser porque não foi preparado, por ser um processo que vai esvaziar os hotéis de quadros, sem alternativas. Porque o sistema de ensino que forma quadros em Cabo Verde ainda não está preparado para essa razia”, afirmou Jorge Spencer Lima.

“Pode criar problemas no funcionamento dos hotéis e na qualidade do serviço que é prestado. As pessoas são livres para emigrar quando entenderem e para onde entenderem. O que não faz sentido é o próprio Governo de Cabo Verde estar a apoiar esse tipo de recrutamento sem preparar o país para essa eventualidade”, disse ainda Spencer Lima, sustentando que a prioridade, deve passar por reforçar o sistema de formação profissional.

Nas redes sociais, como sempre, as opiniões divergem, entre os que apoiam esta iniciativa, e os que a vêem com desconfiança.

“Sinceramente não se percebe este pessoal, por anos trabalhadores Cabo-verdianos têm usado visto de Turismo e visto de estudos para aceder a este mercado de trabalho, agora que se apresenta oportunidade de jovens irem trabalhar com o trabalho garantido e situação documental regularizada aparecem artistas deste género”, crítica um internauta.

Outros seguem na mesma linha, e fazem referência “aos salários miseráveis” que estes profissionais usufruem, “bem como as condições indignas” a que muitos são submetidos. “Estão cientes das condições precárias. É por isso que estão preocupados, porque sabem que se os trabalhadores tivessem boas condições de trabalho e salários justos, não estariam nesta guerra de fazer pressão ao governo”.

“Falam sobre investimentos na área. Mas aproveitam dos investimentos feitos pelo governo e nem formação dão aos seus trabalhadores”.

Do outro lado, os que estão contra esta iniciativa portuguesa de recrutar pessoal nas ilhas. “A questão principal, preocupante é sem sentido nenhum, é o facto do Governo de Cabo Verde, apoiar o Governo de Portugal a resolver o problema deles, sem um plano de mitigação a esta escalada de saída que vai acontecer.

“Este tipo de emigração organizada por países europeus deve ser refletida. Não é um mar de rosas. Pode ser o mesmo sistema usado no tempo colonial, onde cabo-verdianos que foi contratado para Portugal, Angola, S . Tomé e Moçambique receberam metade dos salários que foram prometidos. O governo deve estar em cima e acautelar os direitos dos cabo-verdianos”, sustentou outro internauta.

O número de trabalhadores ao serviço nos estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde cresceu cinco vezes em 2021, para 8.400, indicam dados divulgados em junho pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano.

Segundo o Inventário Anual de Estabelecimento Hoteleiros divulgado, esses estabelecimentos empregavam diretamente 1.577 trabalhadores no final de 2020 (após um máximo de 9.417 em 2018), registo que assim subiu fortemente (432,7%) no final do ano passado, devido à reabertura progressiva das unidades de alojamento, após as restrições impostas pela pandemia de covid-19.