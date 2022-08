Capacitação em produção audiovisual orientada para a temática do direito humano à alimentação adequada

3/08/2022 22:52 - Modificado em 3/08/2022 22:52

A Associação dos Amigos da Natureza (AAN), o Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional (CERAI) e o Oiá Projeto organizam e dinamizam, no mês de Agosto, a Capacitação em Produção Audiovisual orientada para a temática do Direito Humano à Alimentação Adequada.

A capacitação, conforme a organização é realizada no âmbito do Projeto “Aliança para o Direito Humano à Alimentação Adequada e Iniciativas de Empoderamento de Jovens e Mulheres Rurais” é financiado pela União Europeia e pelo Ministério de Agricultura e Ambiente e implementado pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN).

Para atingir os resultados esperados, o projeto conta a parceria das Câmaras Municipais das ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau, a Fundação Caboverdiana de Ação Social Escolar (FICASE), a Inspeção Geral do Trabalho (IGT), o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), a Proempresa e as Delegações do MAA.

Esta capacitação destina-se a 18 jovens (maiores de 18 anos), residentes nos concelhos das ilhas de São Vicente, Santo Antão ou São Nicolau. Serão dinamizadas sessões online nos dias 10, 11, 12, 18 e 19 de Agosto e sessões presenciais (São Vicente) entre 22 e 30 de Agosto.

O projeto tem um papel fundamental na proteção e promoção dos Direitos Humanos Universais em Cabo Verde através do reforço da sociedade civil cabo-verdiana enquanto ator de promoção dos Direitos Humanos à Alimentação Adequada (DHAA), ao Trabalho (DHT) e ao Ambiente (DHMA).

Neste sentido o projeto pretende trabalhar para as seguintes realizações, primeiro reforçar a participação e as capacidades de representação e advocacia da sociedade civil, enquanto titular de responsabilidade na promoção e efetivação destes direitos e segundo melhorar os espaços de articulação a nível concelhio e as capacidades de participação e de diálogo / concertação entre os titulares de direitos, de responsabilidades e de obrigações.

E em terceiro, pomover a efetivação dos direitos através do reforço de serviços sociais e ambientais e das oportunidades para favorecer o empreendedorismo rural e o emprego jovem e da mulher rural.

Esta atividade que ora se apresenta está inserida na componente formativa do projeto, nas sessões de capacitação sobre DHAA, DHT e DHMA e é realizada em estreita parceria com Oiá Projeto. A coordenação da formação será feita por Oiá Projeto e a equipa do Projeto Aliança DHAA.