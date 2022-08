Aplicativo Nha Taxi vence concurso internacional – 1ª edição do Innovation Awards nos PALOP

3/08/2022 22:49 - Modificado em 3/08/2022 22:50

O aplicativo NhaTaxi venceu o concurso da Innovation Awards, ocupando assim o lugar de melhor aplicativo do setor não financeiro, a nível dos PALOP, na 1ª edição do Innovation Awards, com 57.9% das votações.

De acordo com a empresa, a ideia de lançar a aplicação de solicitação de serviço de táxi surgiu em 2019. A iniciativa partiu de dois dos fundadores da app, Igor Fonseca e Erickson Monteiro, que se encontravam em Portugal, e ao conversar sobre tecnologia, viram que existia uma necessidade de empreender na área da tecnologia em Cabo Verde.

Assim, em 2020 foi implementado o projecto e mais tarde a start-up Smart Solutions, proprietária da app que tem “uma série de funcionalidades associadas em prol da melhoria das condições de segurança e da modernização completa e gradativa do setor”.

Segundo a representante da app, atualmente cerca de 20 taxistas trabalham com o Nha Taxi, na cidade da Praia, e contam com mais de mil downloads do aplicativo no Google Play Store.

Dáfine Medina explicou em entrevista ao Balai CV que o aplicativo surge com “o intuito de proporcionar aos cabo-verdianos maior segurança” nas deslocações, já que “os clientes estão na posse de todas a informações concernentes à viagem e disponibiliza ainda um sistema de aplicação “paga-logo” que funciona através de um QR code.

Os prémios Innovation “Awards é um evento que distingue as mais brilhantes ideias, projetos e organizações dos PALOP, que com recurso a tecnologias, contribuem para o desenvolvimento empresarial, económico e social, e para a sofisticação e modernização do mercado dos países em que atuam.

O Nha Táxi é o único projeto cabo-verdiano que esteve nomeado na categoria App, que é uma distinção “atribuída à melhor App existente na região PALOP, avaliando a qualidade ao nível de UX, tracção, notoriedade e segurança dos dados”.

A cerimônia de premiação onde foram anunciados os vencedores das seis categorias dos Innovation Awards aconteceu no dia 29 de julho, sexta-feira.