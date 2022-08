São Vicente: Associação Regional de Futebol vai a votos na sexta-feira com duas listas concorrentes

3/08/2022 15:38 - Modificado em 3/08/2022 15:38

Os novos órgãos dirigentes do futebol em São Vicente serão conhecidos na sexta-feira, 05, após o acto eleitoral, a que concorrem duas listas, previsto para às 18:00, no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

Segundo o presidente da assembleia-geral da Associação de Futebol de São Vicente (AFSV), Roberto Ramos, duas listas foram validadas para o escrutínio de sexta-feira: a Lista A liderada por Adriel Delgado, e a Lista B por Amílcar Rocha.

Nhôk, como é conhecido Adriel Delgado no meio futebolístico, candidata-se a presidente da direcção pela Lista A e propõe os nomes de João Pires, para presidente da assembleia-geral, Ary Gomes, para o conselho fiscal, Edson Costa, para o conselho jurisdicional, Autelindo Ramos, para o conselho de disciplina, e Paulo Sérgio Santos, para o conselho de arbitragem, entre outros nomes.

Amilcar Rocha, conhecido no meio futebolístico como Micau, lidera a Lista B e candidata-se ao cargo de presidente da direcção da ARFSV, numa equipa da qual fazem parte José Pedro Dias, candidato a presidente da assembleia-geral, Zelinda Soares, para o conselho fiscal, Cirilo Cidário, para o conselho jurisdicional, Nilton César Duarte, para o conselho de disciplina, e Manuel Monteiro, para o conselho de arbitragem, entre outros nomes.

Assim, as duas listas vão disputar os 16 votos dos membros de pleno direito da ARFSV, nomeadamente os oito clubes da primeira divisão, os seis clubes que militam na segunda divisão e ainda da Universidade do Mindelo (Uni-Mindelo) e do clube Estoril do Monte Sossego, estes dois últimos que, no entanto, não participam nas provas seniores.

A atual equipa que se encontrava à frente da AFSV, liderada por César Lima, tomou posse para o primeiro mandato no dia 22 de setembro de 2017 e mantém-se no cargo até agora.

Inforpress