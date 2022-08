Futebol: CAF reagenda jogos de qualificação para CAN’2023 para Março de 2024

2/08/2022 23:48 - Modificado em 2/08/2022 23:49

A Confederação Africana de Futebol (CAF) reagendou os jogos de qualificação para o Campeonato Africano das Nações (CAN´2023) de Junho de 2023 para Março de 2024, após o adiamento da fase final, a realizar-se na Costa do Marfim.

Essa decisão saiu da reunião do Comité Executivo da organização que dirige o futebol africano, que esteve reunido no passado dia 28 de Julho, na cidade do Cairo (Egipto).

Sendo assim, informa a mesma fonte, os jogos da terceira e quarta jornada, que seriam disputados em Setembro, vão acontecer entre 20 e 28 de Março do próximo ano.

A quinta jornada, conforme a nova calendarização da CAF, fica marcada entre 12 e 20 Junho, sendo a sexta entre 04 e 12 de Setembro.

Em virtude dessas alterações, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) reagendou igualmente os jogos da selecção, marcando para Setembro dois jogos de preparação para as eliminatórias do Mundial.

Cabo Verde ocupa a segunda posição do grupo B de qualificação para o CAN’2023, com três pontos, que é liderado pelo Burkina Faso com seis pontos, enquanto que Togo e Eswatini têm um ponto cada.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, a ser em Janeiro de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

O CAN’2023 vai contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.