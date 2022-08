Cabo Verde com 65 casos ativos de covid-19

2/08/2022 23:31 - Modificado em 2/08/2022 23:31

O número de casos ativos de covid-19 em Cabo Verde desceu, hoje, para 65, praticamente metade do registado há uma semana, mas com mais um óbito por consequências associadas à doença neste período, segundo dados oficiais.

O Ministério da Saúde informou hoje em comunicado de imprensa que Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais nove casos positivos da covid-19, que significa que o número de casos ativos está a cair no país.

Com dos dados divulgados, o país teve ainda 13 recuperados, do total de 639 resultados recebidos, com a cidade da Praia com 3, Ribeira Grande de Santiago 2, São Domingos 1, Ribeira Grande 2, Sal 1, Ribeira Brava 3 e Maio 1

De acordo com os dados epidemiológicos, o país passa a contabilizar 65 casos ativos 61642 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 62172 casos positivos acumulados.

De acordo com os dados atualizados do Ministério da Saúde, neste momento, apenas uma pessoa encontra-se internada nos hospitais de Cabo Verde devido à COVID-19. A taxa de internamento está em 1,1%.

Em relação à vacinação, até 31 de julho, Cabo Verde já utilizou 768025 (69,9%) doses de vacinas contra a COVID-19.

Do número estimado de adultos, 320418 (98,3%) já tomaram a 1a dose, 279390 (85,7%) de adultos já foram completamente vacinados e um total de 110091 (33,8%) já tomou a dose de reforço. Em relação aos adolescentes, um total de 46932 (87,3%) já tomou a 1a dose e 39426 (73,3%) já estão completamente vacinados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de COVID-19 em Cabo Verde, as autoridades sanitárias apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a COVID-19 que está a decorrer em todo o país, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que é recomendável o uso de máscaras faciais principalmente em qualquer espaço interior ou fechado, apesar de ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infraestruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes coletivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.