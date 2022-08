Varíola dos macacos: Hospitais e centros de saúde já dispõem de um plano de contingência

3/08/2022 15:41 - Modificado em 3/08/2022 15:41

Todos os hospitais e centros de saúde do país já dispõe de um plano de contingência com normas e orientações claras de como proceder perante casos suspeitos da varíola dos macacos.

A informação foi avançada pelo Diretor Nacional da Saúde que acaba de representar o país na primeira conferência presencial sobre VIH/SIDA, desde o início da pandemia da covid-19 no Canadá.

Jorge Manuel Barreto avançou que as autoridades sanitárias registaram no mês passado 2 casos suspeitos da Varíola dos Macacos, mas que felizmente não se confirmaram.

“As orientações já foram distribuídas, as pessoas já estão cientes da doença que está a acontecer a nível mundial”, indicou.

Este responsável adiantou ainda que no passado mês de julho houve duas notificações de casos suspeitos que não chegaram a ser confirmados. “Isto significa que os colegas que trabalham nos centros de saúde e nos hospitais estão atentos e estão a aplicar as orientações que estão no plano de contingência”, garantiu.

RCV