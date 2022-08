Governo expectante com a partida do primeiro navio de cereais do porto de Odessa

2/08/2022 12:36 - Modificado em 2/08/2022 12:36

O governo de Cabo Verde já tem conhecimento da partida do navio de cereais do Porto de Odessa. Conforme o governo, este momento marca a retomada das exportações de cereais desde a Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia.

Este arranque, indicou, marca a “retoma das exportações de cereais desde a Ucrânia, em cumprimento dos acordos recentemente assinados entre a Rússia, as Nações Unidas e a Turquia, por um lado, e entre a Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia, por outro”.

o executivo, que afeta sobretudo

Cabo Verde é um dos “países frágeis”, que enfrentam emergência social e económica e com isso o executivo sublinhou a importância deste o papel decisivo desempenhado pelas Nações Unidas e pela Turquia para a conclusão desses acordos e para o funcionamento dos mecanismos estabelecidos, criando assim condições para aliviar a insegurança alimentar global.

“Cabo Verde encoraja as partes a prosseguirem no cumprimento dos compromissos assumidos e a privilegiarem meios pacíficos para a resolução do conflito que as opõe”, destacou o comunicado do governo.