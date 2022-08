Irlando Ferreira é considerado um dos pensadores mais influentes de África

2/08/2022 00:50 - Modificado em 2/08/2022 00:50

O Diretor-geral do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design (CNAD), Irlando Ferreira foi eleito pela revista de artes visuais inglesa, Apollo Magazine como um dos pensadores mais influentes de África com menos de 40 anos de idade

A informação é partilhada na página oficial do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, que apontou as varias participações em eventos internacionais.

Irlando Ferreira que é diretor do CNAD desde 2015, participou ativamente no Manifesto Culture for the Future, uma iniciativa da União Europeia em Bruxelas, 2019, e no Fórum Internacional Cabo Verde Ambição 2030, promovido pelo Estado de Cabo Verde, em 2020.

Mestre em Gestão e Estudos da Cultura, já colaborou com o The Antaeus Company, em Los Angeles (EUA), e com o Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Trindade e Artistas Unidos, em Lisboa (PT).

É, ainda, autor do livro “Cabo Verde, Economias Criativas, que Benefícios para o País? – O caso, Atlantic Music Expo Cabo Verde”.