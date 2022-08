Meias finais da Taça de Cabo Verde marcada para próxima quinta-feira

2/08/2022 00:50 - Modificado em 2/08/2022 00:50

A Federação Caboverdiana fez saber esta segunda-feira que a final four está agendado para esta quinta-feira, 4 de agosto, com o Palmeira a defrontar o Figueirense e os Travadores a enfrentar o Roseriense de Ribeira Grande de Santo Antão.

Devido as inúmeras dificuldades na mobilidade das equipas participantes na Taça Cabo Verde, facto que já motivou o adiamento de jogos e até mesmo, a FCF recorreu a alteração das datas da Final Four.

“As constantes alterações na programação da companhia CV Interilhas, implica também mudanças na programação dos jogos e transporte das equipas, como é o caso de Figueirense do Maio, que se encontra na Ilha da Boa Vista e tinha previsto viagem para Praia ainda segunda-feira, mas uma alteração na chegada do navio na Boa Vista, obrigou a que, a viagem fosse adiada para amanhã dia 2 de Agosto às 16 horas, com chegada prevista na Praia ás 22 horas”, justificou a FCF em nota enviada a nossa redação .

Com isso, acrescentou, a equipa do Figueirense do Maio, não terá o necessário tempo de descanso e treino no novo estádio de Santa Cruz, motivando assim alteração do calendário da Final Four.

Assim, os jogos das meias finais que serão todos disputados na próxima quinta-feira, com a seguinte ordem de Jogos:

04 de agosto – 14h00 – Palmeira vs. Figueirense

04 de agosto – 16h00 – Travadores vs. Rosariense