Atlético do Mindelo conquista o título regional de vôlei após vencer o GC Progresso

1/08/2022 00:06 - Modificado em 1/08/2022 00:08



O Atlético do Mindelo voltou a vencer o Grupo Desportivo Progresso por 4×1 e conquistou o título regional de vôlei em São Vicente. Três jogos e três vitórias consecutivas garantiram o título à equipa do Atlético nos play off.

O jogo que teve início as 21 horas começou a ser liderado pela equipa do Atlético que venceu o primeiro Set por 25-21, num jogo que foi equilibrado.

O Progresso correu atrás e empatou o Set com 25-14 numa partida em que começou com uma larga vantagem.Contudo a equipa do Atlético que estava à procura de recuperar o título perdido em 2019, para o progresso foi melhor no terceiro Set e venceu por 27-25 e voltou a vencer venceu o quarto set por 25-13.

O vencedor só seria conhecido então no último Set e a disputa foi bastante renhida. O Atlético do Mindelo saiu à frente começando a ganhar pela margem mínima e já nos instantes finais, deu o remate final e conseguiu a vitória.

A final do voleibol em feminino como foi disputada este domingo, no Polidesportivo Oeiras, com os jogos Desportivo de Fonte Francês X SC Farense. O Desportivo venceu por 3-1 o primeiro de cinco jogos dos play off da final.