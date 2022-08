Trigésima edição (38ª) do Festival Baía das Gatas com artistas nacionais e internacionais – cartaz já começou a ser divulgado pela CMSV

Após duas edições com espetáculos online, o Festival de Música da Baía das Gatas vai voltar nos dias 12, 13, e 14 de agosto. A Câmara Municipal de São Vicente já começou a tornar público os artistas que vão participar neste grande evento musical.

Este ano, a 38ª edição do festival deixa o centro da cidade e regressa às suas origens. Vai voltar ao seu palco de origem, que é a praia da Baía das Gatas.

Na edição deste ano, que pretende homenagear os Cabo-verdianos “um povo resiliente”, a edilidade já confirmou a presença dos artistas o rapper Julinho KSD, o grupo de reggae Morgan Heritage e a cantora Soraia Ramos.

Os artistas que vão participar neste evento começaram a ser divulgados no sábado passado.

A organização do festival Baía das Gatas começou a divulgar neste sábado, 30, nas redes sociais alguns dos nomes que vão compor esta edição do certame que acontece “em homenagem aos cabo-verdianos um povo resiliente” .

Djodje confirmou a sua atuação no evento no domingo, dia 14.

De acordo com a agenda de concertos, a dupla santomense de origem cabo-verdiana, Calema, vai atuar no encerramento da 38ª edição do festival.

O festival da Baía das Gatas regressa, após duas edições com espetáculos online, transmitidos a partir do complexo Pont d’água , devido a pandemia da covid-19.

