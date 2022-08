Covid-19: o país registou mais 10 casos nas últimas 24 horas

31/07/2022 23:41 - Modificado em 31/07/2022 23:41

O Ministério da Saúde anunciou este domingo 10 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 226 amostras, pelo que o País passa a contabilizar 62.159 casos de infecções acumuladas.

De acordo com o boletim epidemiológico, os 10 novos casos foram reportados na cidade da Praia (três), São Lourenço dos Órgãos (dois), São Filipe (dois), Sal (um) e Maio (dois).

A mesma fonte informou que a taxa de positividade se situou em 4,4 por cento (%), enquanto que o número de casos activos é 83.

Nos dados de hoje constam também que mais sete pessoas foram consideradas recuperadas na Praia (dois), São Vicente (dois), Sal (dois) e Boa Vista (um).

O País passa a contabilizar 55.101 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 62.159 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia da covid-19 em Cabo Verde, as autoridades apelam às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra o vírus que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar protegidos o mais rápido possível.

Reforçam ainda que o uso de máscaras faciais em espaços interiores passa a ser obrigatório apenas em estabelecimentos e infra-estruturas de saúde públicas e privadas, centros de dia e lares de idosos públicos ou privados, estabelecimentos prisionais e transportes colectivos de passageiros terrestres, aéreos e marítimos.

Pedem ainda para que se pratique a higiene das mãos para evitar a propagação da doença.