JNI congrega cerca de 300 jovens numa conferência nacional em São Nicolau

31/07/2022 23:42 - Modificado em 31/07/2022 23:43



A ilha de São Nicolau recebe a conferência nacional da Juventude Nazarena Internacional (JNI), de Cabo Verde, de 1 a 7 de Agosto, reunindo cerca de 300 jovens de todas as igrejas nazarenas do País.

Conforme o presidente da JNI, do Distrito Norte, Miriam Rocha, o evento tem como propósito, depois de dois anos de pandemia da covid-19, juntar os jovens de idade compreendida entre os 12 e 40 anos, dos Distritos Norte e Sul, de Santo Antão à Brava, para “conectarem-se com Deus”.

“Essa conexão será através de temas de introspeção pessoal, de grande importância e relevância espiritual, expostos durante essas atividades”, explicou, referindo, que, por isso, o evento é destinado, “exclusivamente” a jovens nazarenos nesta faixa etária.

Estribada no tema da conferência, a mesma fonte explicou que o foco principal é despertar os jovens das diferentes igrejas nazarenas do País, para o “chamado” que, conforme esclareceu, pode ser para o ministério pastoral, missionário, ou qualquer outro, nomeadamente da música, serviço social, dentro da igreja.

Considerando que, neste momento, a classe juvenil nazarena, anda “um pouco dispersa”, a presidente da JNI Distrito Norte, enalteceu, entretanto, o facto de alguns jovens estarem “muito engajados”, querendo fazer “mais e melhor”.

A mesma explicou que a escolha de São Nicolau é porque a ilha nunca foi acolhida antes, um evento jovem dessa natureza, embora em tempos, em 1980, foi ali realizada, a Assembleia Geral da Igreja do Nazareno.

Durante esses dias a juventude nazarena vai levar uma série de atividades, com painéis, workshops, dirigidas aos jovens nazarenos, especialmente.

O evento, que decorrerá durante uma semana, na cidade de Ribeira Brava, deverá contar com a presença do coordenador regional da JNI, reverendo Shaun Bati, do Quénia, e do coordenador do Campo Lusófono da JNI, Eduardo Macamo-Moçam.

A presidente da Juventude Nazarena Internacional, do Distrito Norte, concluiu incentivando os jovens a buscarem os caminhos de Deus.

Inforpress