São Vicente: Novo CNAD abre as portas este sábado com um leque de atividades

29/07/2022 17:53 - Modificado em 29/07/2022 17:53

A primeira instituição cultural construída de raiz em Cabo Verde abre as suas portas a toda a cidade do Mindelo. A abertura traz um leque de atividades, performances e concertos a partir das 17h30, com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a inaugurar as obras de reabilitação e ampliação do Centro Nacional de Arte Artesanato e Design (CNAD), avaliadas em mais de 100 mil contos.

A programação arranca com a performance “A Coroa das cabras na urdidura dos sonhos”, de Caplan Neves, seguindo-se os discursos do diretor do Centro Nacional de Arte Artesanato e Design, Irlando Ferreira, dos arquitectos responsáveis pelo projecto, Eloisa Ramos e Moreno Castellano.

Também deverão discursar o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, o ministro da Cultura, Abraão Vicente, e o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, estes que depois farão o corte da fita.

Haverá ainda visitas ao edifício guiada pelos curadores, a primeira das quais terá como tema “Criação cabo-verdiana: percursos” e será dirigida por Adélia Borges e Irlando Ferreira, na galeria Manuel Figueira, e a segunda terá o tema de “Fundação e emergência”, na galeria Zero, por Diogo Bento.

Também está previsto um concerto com Vasco Martins no pátio multiusos da CNAD, uma passagem pelas outras curadorias “Fios – Tapecaria de Cabo Verde”, na galeria Luísa Queirós, dirigida por Irlando Ferreira, e “Idiota”, na galeria Bela Duarte, sob a orientação de Marlene Freitas.

Prevê-se ainda visitas à Biblioteca e Centro de Investigação “Nhô Damásio”, ao Laboratório Experimental de Arte, Artesanato e Design (LEAD), à residência “Nhô Griga”, escritórios, acervo “João Fortes”, loja e café.

As obras de reabilitação e ampliação do CNAD arrancaram em Fevereiro de 2019, inicialmente com um prazo de execução de 12 meses.

Com a nova obra e novas funcionalidades, o edifício antigo do CNAD passará a ser o espaço museológico “Manuel Figueira”, albergará um café e uma loja de artesanato, terá um pátio multiuso, galerias e um centro de investigação.