Atletismo: Cabo Verde vai ao Mundial da Ultramaratona nos 100 Km na Alemanha

29/07/2022 14:36 - Modificado em 29/07/2022 14:37

Cabo Verde vai participar no 31º Campeonato do Mundo de Ultramaratona nos 100 quilómetros, a ser realizado a 26 e 27 de agosto, em Bernau (Berlim, Alemanha), com uma equipa nacional constituída por quatro atletas e um treinador.

Segundo apurou a Inforpress junto de fonte federativa, a Federação Cabo-verdiana de Atletismo já formalizou a inscrição dos atletas José Cabral “capitão”, Orlando Tavares “Águias”, Nelito Moreira e Jailson Oliveira, assim como do treinador Pier Scaramelli junto da Associação Internacional de Ultramaratona (IAU).

A grande novidade neste quarteto de atletas é a entrada do jovem sanvicentino Jailson Oliveira, guia da atleta paralímpica Heidilene Oliveira com baixa visão (classe T12) e que recentemente conquistaram a medalha de ouro nos 400 metros, prata nos 200 metros e bronze nos 100 metros no World Para Athletics Grand Prix Series’2022 na Tunísia.

O 31º Campeonato Mundial de 100k é co-organizado pela Associação Alemã de Ultramaratona (DUV) e IAU com o apoio activo da cidade de Bernau.

A organização conta ter cerca de 500 atletas de todo o mundo nesta competição em uma volta de 7,5 km no distrito de Waldfrieden, sendo que a linha de partida e a de chegada estão no património mundial da Unesco “Bauhaus”.