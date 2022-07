Dona Lili Freitas Fortes é homenageada na 2ª edição do “Miss 40+ Unique”

28/07/2022 23:36 - Modificado em 28/07/2022 23:36

A Ilha de São Vicente acolhe já no próximo sábado, 30, a II edição do concurso “Miss 40+ Unique”, e conta com a participação de 12 candidatas. Nesta edição a homenageada é a Dona Lili, que foi uma das grandes figuras do carnaval da ilha.

Conforme a promotora do projeto “Miss 40+ Unique”, Marlene Neves, em entrevista ao NN, avançou que este evento tem como objetivo empoderar, inspirar, motivar e elevar a autoestima das mulheres, para além de fazer-lhes acreditar nos seus potenciais como mulheres.

“Escolhemos a Dona Lili porque ela foi uma grande mulher que deu seu contributo à ilha de São Vicente, por ser um exemplo. E também por ser considerada uma “grande mulher embaixadora da Cultura do Carnaval Mindelense”, justificou.

Relativamente aos preparativos para o evento que acontece já este sábado, Marlene Neves avançou que as candidatas continuam com os ensaios para estarem em grande no “Miss 40+ Unique”.

Esta responsável espera que o evento seja uma noite de “muito glamour e muita alegria”, visto que sublinhou, disse estarem mais bem preparados, e que a homenagem a Dona Lili torna o evento mais.

O prémio de participação será no valor de 50 mil Escudos para a primeira classificada, 30 mil Escudos para primeira dama, 25 mil para segunda dama, entre outros prémios.

Recorde-se que Maria Alice Freitas dos Santos Fortes, mais conhecida por “Lili d’Chala”, faleceu em janeiro deste ano, no Hospital Baptista de Sousa, vítima de covid-19.

Dona Lili, como era carinhosamente chamada, era presidente do grupo carnavalesco Vindos do Oriente, mas também trabalhou como professora, cabeleireira, empresária e desportista e liderou um dos maiores e mais premiados grupos da ilha.

AC – Estagiária