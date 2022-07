UCID defende que Cabo Verde nunca esteve preparado para enfrentar choques e que a culpa é dos sucessivos governos

28/07/2022 14:30 - Modificado em 28/07/2022 14:33

Devido a seca, a pandemia da covid-19, e as crises energética e alimentar provocadas pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) afirmou que o país nunca esteve preparado para enfrentar choques, sobretudo externos. O partido atribui responsabilidades aos sucessivos governos.

“Não souberam aproveitar, com inteligência, necessária, as inúmeras potencialidades que o país e a natureza nos oferecem”, avançou João Santos Luís em conferência de imprensa no Mindelo, realizada na manhã desta quinta-feira para dar a conhecer a posição do partido sobre o Estado da Nação do ano de 2022.

Até hoje, infelizmente, os governantes não acertaram na definição de políticas claras que propiciem um crescimento robusto da economia, para que este crie mais riqueza e gere fluxos adequados a ponto de criar empregos dignos para satisfação das necessidades dos cabo-verdianos.

Segundo o presidente da UCID, o governo aconselhou as famílias cabo-verdianas a fazerem poupanças, mas as mais vulneráveis não conseguem colocar em prática visto que o “salário mísero” que usufruem, os impede.

É neste sentido que a UCID considera que os exemplos deste tipo, devem partir das “instituições do Estado que devem ser os primeiros a apostarem na poupança”.

“O governo deve atualizar o salário dos trabalhadores que ganham menos de 20 mil escudos, bem como a pensão dos idosos, pois, esta classe é de fato a mais vulnerável e passam por maus momentos nesta altura”, sugeriu.

No tocante aos transportes mencionou “os tombos” dos TACV e no serviço de “péssima qualidade” nos transportes marítimos. A necessidade de uma verdadeira reforma no setor da justiça não passou despercebido, e apelou a um “melhor funcionamento, com isenção, imparcialidade e celeridade”.

No setor da saúde exemplificou o tratamento discriminatório por parte do governo quanto à região Norte que ainda não dispõe de uma máquina de TAC no HBS, mas que o HAN já tem o equipamento.

No desporto, é ainda preocupação do partido a não realização de investimentos recomendados pela FIFA no Estádio Adérito Sena em São Vicente e no Estádio Nacional na cidade da Praia.

Um outro ponto que João Santos Luís destacou tem que ver com a insegurança nas principais cidades, sobretudo na cidade da Praia, que disse precisar de medidas assertivas de combate à insegurança para se restabelecer a paz social.

“Constata-se a necessidade de se potencializar ainda mais o investimento realizado no âmbito do projeto Cidade Segura nas ilhas de Santiago, Sal e São Vicente, com novos agentes da PN bem preparados para o efeito”, completou o presidente da UCID.

AC – Estagiária