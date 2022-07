JMN em Portugal para encontro com PR

28/07/2022 14:26 - Modificado em 28/07/2022 14:26

O Presidente Republica, José Maria Neves, inicia esta quinta-feira a sua primeira visita de Estado a Portugal, desde que foi eleito, com um encontro com o homólogo português, em Lisboa.

Segundo o programa da visita de Estado, divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, José Maria Neves, que visita Portugal a convite do Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, é acompanhado pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, e das Comunidades, Jorge Santos, bem como pelo presidente da Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos, Herménio Fernandes.

Neste primeiro dia da visita de Estado, José Maria Neves, acompanhado da primeira-dama, Débora Carvalho, será recebido no Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, num “encontro restrito”, ao que se seguirá uma reunião entre as delegações dos dois países.

Antes, o Presidente cabo-verdiano vai colocar uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos, e será ainda recebido na Assembleia da República, pelo presidente do parlamento, Augusto Santos Silva.

Mais tarde, Neves receberá as chaves da cidade de Lisboa, em sessão solene na Câmara Municipal.

O chefe de Estado cabo-verdiano visitará ainda hoje a sede da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP), em Lisboa, e endereçará uma mensagem ao Comité de Concertação Permanente, que se reunirá em Sessão Extraordinária.

Na sexta-feira, José Maria Neves, juntamente com o Presidente português e o homólogo de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, intervém no “Diálogo entre Presidentes”, no âmbito da edição de 2022 do Fórum Euroafricano, um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa para estreitar os laços entre a Europa e a África.

O último ponto de agenda da visita integra uma visita ao ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.

Nos dias 30 e 31 de julho, o Presidente de Cabo Verde cumprirá uma agenda que inclui uma visita à Universidade do Algarve, além de encontros com os presidentes das câmaras municipais portuguesas geminadas com autarquias cabo-verdianas.

Finalmente, conforme o programa enviado à Lusa pela Presidência cabo-verdiana, José Maria Neves “dedica uma parte importante da sua agenda ao seu propósito de uma maior proximidade à vasta Diáspora cabo-verdiana”, prevendo um encontro com a comunidade no Algarve/Loulé e na Amadora, e participará ainda nas festividades de ‘Nhu Santiago’, em Oeiras”.