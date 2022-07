Cabo Verde debate Estado da Nação em emergência social e económica

28/07/2022 14:25 - Modificado em 28/07/2022 14:25

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, volta esta sexta-feira à Assembleia Nacional para apresentar, pela sétima vez, o estado da Nação, debate anual que encerra o ano parlamentar, com o país em “emergência social e económica”.

Depois de dois anos (2020 e 2021) marcados pelo impacto da crise económica provocada pela pandemia de covid-19 e ausência de turismo, setor que garante 25% do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego, a escalada de preços no mercado internacional, provocada pela guerra na Ucrânia, volta a criar dificuldades à economia cabo-verdiana em 2022.

Ainda a recuperar do impacto económico da pandemia e a enfrentar há quatro anos uma seca severa, o país recorre a combustíveis fósseis para produzir cerca de 80% da eletricidade de que necessita e importa 80% dos alimentos que consome, esperando para este ano, segundo o Governo, uma taxa de inflação de 8%, a mais alta em 25 anos.

Este cenário, que marcará o debate sobre o estado da Nação, na sexta-feira, a partir das 09h00 locais (11h00 em Lisboa), na Assembleia Nacional, levou o chefe do Governo a declarar há cerca de um mês a situação de emergência social e económica no país, anunciando mais medidas de mitigação dos preços, com um custo total de mais de 80 milhões de euros.

O debate sobre o estado da Nação encerra os três dias de sessão parlamentar, que se inicia hoje, na Assembleia Nacional, na Praia, e marca o fim do ano parlamentar, com a interrupção dos trabalhos, habitualmente, até meados de outubro.

Para Rui Semedo, eleito em dezembro último presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição desde 2016), o país precisa de “medidas práticas e atitudes”, desde logo para apoiar os empresários no atual contexto, “e não de discursos”.

“Discursos são bons, são importantes, o país precisa deles, mas o país precisa mais do que discurso, precisa de prática, de ações nestes aspetos. Os anúncios ficaram mesmo pelos anúncios”, criticou esta semana Rui Semedo, que participa no debate sobre o estado da Nação pela primeira vez como presidente eleito do PAICV (em 2021 tinha assumido interinamente o cargo).

Ulisses Correia e Silva, também presidente do Movimento para a Democracia (MpD), foi eleito primeiro-ministro nas legislativas de 2016, sucedendo a 15 anos e três governos do PAICV, então liderado por José Maria Neves, entretanto eleito Presidente da República em outubro último. Nas legislativas realizadas em abril de 2021, o MpD voltou a conquistar a maioria no parlamento.

De acordo com o regimento do parlamento, o primeiro-ministro faz um discurso sobre o Estado da Nação ao plenário da Assembleia Nacional no final de cada sessão legislativa. O debate, de cinco horas, é aberto e encerrado pelo chefe do Governo.

O arquipélago enfrenta uma profunda crise económica e financeira, decorrente da forte quebra na procura turística desde março de 2020, devido à pandemia de covid-19.

Em 2020, registou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB, seguindo-se um crescimento de 7% em 2021 impulsionado pela retoma da procura turística. Para 2022, devido às consequências económicas da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada de preços, o Governo cabo-verdiano baixou a previsão de crescimento de 6% para 4%.

O primeiro-ministro avançou no mês passado que o custo total para implementação das medidas de mitigação dos efeitos das crises alimentar e energética é de 8,9 mil milhões de escudos (80,7 milhões de euros) até ao final deste ano.

“Situação excecional exige respostas excecionais: incertezas existem quando à evolução da guerra na Ucrânia e seus impactos globais”, prosseguiu, indicando que, desse valor, 50% é destinado à estabilização dos preços dos produtos alimentares, de combustíveis e de eletricidade.

Segundo o chefe do Governo, o país não tem condições de acomodar e financiar as medidas necessárias para responder à crise causada pela guerra, a que se juntam a da seca e a da covid-19, pelo que garantiu a intensificação das ações junto dos parceiros internacionais.

“A declaração da situação de emergência social e económica vai permitir acionar junto dos parceiros instrumentos e mecanismos ajustados às respostas de emergência e mobilizar recursos para o efeito”, referiu.

LUSA