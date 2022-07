Futebol: Cabo Verde está fora do CAN’2023

28/07/2022 14:25 - Modificado em 28/07/2022 14:26

A seleção cabo-verdiana de futebol residente venceu na noite passada a Serra Leoa por 2-1em Marrocos, em jogo da segunda mão da eliminatória para o Campeonato Africano das Nações Residentes (CAN’2023), mas a vitoria não lhe garantiu a sua passagem a fase seguinte.

Esta vitória de 2-1 tornou-se amarga para o combinado crioulo, já que no jogo da primeira mão, disputado domingo, também no Estádio Marraquexe, os Tubarões Azuis, nome como é conhecida a seleção de Cabo Verde, tinha encaixado uma derrota por 0-2.

Assim, Cabo Verde perde no cômputo do resultado (3-2), pelo que fica pelo caminho, ao passo que a Serra leoa passa à fase seguinte, e vai disputar a entrada na fase de grupos do CHAN’2023 com o Mali, finalista vencido da última edição, em partidas que dão acesso ao Campeonato Africano, marcadas para Janeiro, na Argélia.

Cabo Verde e Serra Leoa realizaram as duas partidas em Marrocos já que os dois países têm os seus estádios interditados pela Confederação Africana de Futebol (CAF) para acolher as provas internacionais.

A fase final do CHAN vai ser realizada de 08 a 31 de Janeiro de 2023, na Argélia, e vai contar com a participação de 18 selecções, com o Marrocos a fazer a defesa do título.