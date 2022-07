Portugal/Globos de Ouro: Dino d’Santiago nomeado Melhor Intérprete e Melhor Música com “Esquinas”

27/07/2022 23:45 - Modificado em 27/07/2022 23:45

O artista luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago está nomeado para dois prémios nos Globos de Ouro deste ano, em Portugal, sendo para Melhor Intérprete e Melhor Música com “Esquinas”, num dueto com Slow J., do álbum “Badiu”.

Nomeado pelo segundo ano consecutivo para dois Globos de Ouro, para os mesmos prémios, sendo que em 2021 foi com o álbum “Kriola”, a edição de 2022 tem 80 nomeados, divididos por sete categorias, sendo que as nomeações do artista cabo-verdiano estão na categoria Música.

Para o prémio de Melhor Intérprete, Dino d’Santiago concorre com Bruno Pernadas, Camané, Gisela João e Maro, e para Melhor Canção, a disputa é com “Andorinhas” de Ana Moura, “Onde vais” de Bárbara Bandeira e Carminho, “Saudade, Saudade” de Maro e “Declarações de meia noite” de Mimi Froes.

Segundo a organização que revelou a lista dos nomeados esta terça-feira, 26, além da Categoria Música, o certame inclui as categorias Cinema, Entretenimento, Humor, Moda Ficção, Teatro e Música.

A cerimónia da gala da 26ª edição dos Globos de Ouro de 2022, promovida pela televisão privada portuguesa SIC, está marcada para o dia 02 de Outubro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no ano que o canal completa 30 anos.

Em Maio, o luso-cabo-verdiano Dino d’Santiago foi um dos mais premiados na 4ª edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, ao vencer duas categorias, sendo Melhor Artista Masculino e Prémio da Crítica.

Inforpress