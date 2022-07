CCM recebe exposição fotográfica “Caboverdianos” de Joe Wuerfel

27/07/2022 14:59 - Modificado em 27/07/2022 14:59

O Centro Cultural do Mindelo recebe a exposição fotográfica “Caboverdianos” do fotógrafo Joe Wuerfel. A inauguração da exposição é já esta quinta-feira, 28 de julho pelas 18H30. A exposição estará patente no CCM até ao dia 25 de setembro próximo.

Joe Wuerfel traz uma exposição intitulada ‘Caboverdianos’ – fotografias a preto e branco, sua grande marca artística, de um percurso já longo à volta da temática “Cabo Verde e as suas gentes”.

Conforme nota do CCM, com o seu olhar expressivo, munido de uma certa teatralidade alojada nas composições, “o artista procura no universo do homem e da mulher cabo-verdianos a magia onírica, aliada da geografia desértica, e a simplicidade poética, num esforço de conjugação com a espiritualidade cultural das ilhas”.

Trata-se de retratos de figuras públicas cabo-verdianas, de mulheres e crianças, de músicos e pintores, de poetas, em cenas do quotidiano, em cenas compostas pelo autor, conferindo, assim, “uma singela doçura dramática ao mundo singular das suas obras”.