Porto Novo: Aldeia cultural recebe segunda edição da “Festa de Kosa da Terra”

27/07/2022 14:59 - Modificado em 27/07/2022 20:15

O espaço Aldeia Cultural “Nôs Reiz”, sito na cidade do Porto Novo, Santo Antão, é palco da 2ª edição da “Festa de Kosa da Terra”, que está agendado para os próximos dias 5 e 6 de agosto. Este evento cultural conta com várias atividades num evento organizado pela Associação Ilhas do Vento.

Conforme a presidente da Associação Ilhas do Vento em entrevista ao NN, nesta segunda edição da feira, que se enquadra festividades do Dia do Município do Porto Novo, que se comemora a 02 de setembro, haverá exposição de produtos de artesanato, música, dança, teatro, produtos transformados e gastronomia tradicional

“Para além de contar com artesãos dos três concelhos, vamos também ter jogos tradicionais antigos que vão ser direcionados a crianças”, apontou Afrodite Guilherme.

A nível cultural haverá atuação de artistas de Porto Novo e Ribeira Grande, nomeadamente da banda musical Young Talent, o artista Rodji e banda, entre outros grupos que prometem movimentar a cidade durante os dois dias.

“Infelizmente não conseguimos obter confirmação de artistas de outras ilhas. Mas nas próximas edições esperamos ter um leque de artistas de outras ilhas”, avançou Afrodite Guilherme que acrescentou que a novidade será o “baile de gira-disco” com o DJ Letra, que acontece no segundo dia do evento.

A presidente da agremiação espera contar com a presença de todos, incluindo emigrantes, visitantes dos outros concelhos, e quem quiser conhecer e apreciar os produtos locais e pratos tradicionais de Cabo Verde.

A abertura da “Festa de Kosa de Terra” acontece no dia 5 de agosto com exposição de produtos de artesanato, pratos típicos do país, eliminatórias de bisca e uril, entre outros.

“Festa de Kosa da Terra” é um evento organizado pela Associação Ilhas do Vento em estreita parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo e conta com o apoio do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas e a colaboração de Associações, Grupos e Artistas Culturais, Instituições e Empresas locais.

AC