“Governo e a CMSV estão perdidos sobre o que fazer por São Vicente e as suas gentes” – Adilson Graça

27/07/2022 00:10 - Modificado em 27/07/2022 00:10

O presidente da Comissão Política Regional (PCR) do PAICV em São Vicente, Adilson Graça Jesus, chama atenção sobre a estagnação e a degradação das condições de vida das famílias na ilha. O presidente fala em “ineficiência e ineficácia” por parte do governo e da Câmara Municipal da ilha quanto ao desenvolvimento da ilha.

Adilson Graça Jesus falava durante conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, na sede do partido, no Mindelo.

“Hoje parece claro que que os principais fatores da estagnação ou mesmo da degradação das condições de vida das famílias em São Vicente é a governação desastrada e incompetente do governo com a incapacidade da CMSV liderada por Augusto Neves”, afirmou.

Este político sublinhou que a “crise” que se instalou na CMSV tem que ser resolvida pelo então presidente, já que este tem o poder para tal. Apesar dos pesares, o presidente da CPR do PAICV, acredita que “um dia ele (Augusto Neves) há de cair em si e libertar São Vicente deste foco”.

Quanto ao governo, Adilson Jesus falou em um “descaso consciente” para com a ilha. “O governo que é a tutela das autarquias locais, praticamente lava as suas mãos e deixa a coisa acontecer, como se nada houvesse”, sublinhou.

Algumas das áreas de intervenção, que segundo o presidente da Comissão Política Regional do PAICV precisam ser resolvidas com uma certa urgência são o emprego jovem, a habitação que diz ser uma “prioridade”, o desporto, o transporte marítimo e aéreo e a segurança.

A Comissão Política Regional (PCR) do PAICV em São Vicente aproveitou ainda para pedir à CMSV e ao governo que entreguem Baía das Gatas com as obras e segurança finalizadas. “Quase 3 anos depois e ainda não temos as obras concluídas e esperamos que estejam prontas por altura do festival”, exorta Adilson Jesus.

AC – Estagiária