Praia: inquérito aos criadores de aves e gado às famílias nas imediações do aeroporto Nelson Mandela inicia esta terça-feira

26/07/2022 12:36 - Modificado em 26/07/2022 12:36

O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM), promove a partir de hoje, 26, uma maratona de contactos junto a famílias que residem nas imediações do aeroporto internacional da Praia Nelson Mandela. De entre outros objetivos, o instituto pretende sensibilizar os criadores de gado e pombos para melhores práticas de criação de animais em zonas de risco.

O IPIAAM em parceria com instituições integrantes do programa Bird Safe, iniciou na manhã deste dia 26 de julho, a ação de inquérito aos criadores de aves e gado, com o intuito de melhor resolver o problema da presença da vida animal junto dos aeroportos, pelo perigo que representa para as operações aéreas (colisões com aeronaves – bird strike) e que põe em risco a vida humana.

A referida ação que abrange diversas zonas circundantes ao Aeroporto Internacional da Praia – Nelson Mandela (AIDPNM), refere nota, pretende fazer o levantamento dos criadores de gado e aves e a identificação das espécies existentes e predominantes, bem como conhecer as condições em que estas atividades são praticadas, para em conjunto, perceber as possíveis soluções a adotar e a sua disponibilidade em colaborar com as instituições.

O plano de ação Bird Safe, delineado pelo Grupo de trabalho interinstitucional constituído para o efeito, prevê durante 1 ano, desenvolver e implementar uma série de atividades, para a consciencialização da população e das instituições, a respeito da prevenção de incidentes, promover a mudança de comportamentos e, por conseguinte, possibilitar a consolidação da segurança operacional.

O IPIAAM, através desta iniciativa conjunta, almeja alcançar resultados mais eficazes e de maior alcance, na mitigação do risco que a presença frequente de vida animal no entorno aeroportuário representa para a segurança operacional e em prol de uma cultura de segurança no setor da aviação civil.