EUA doa 100 mil dólares a Cabo Verde para garantir a assistência alimentar aos mais vulneráveis

26/07/2022 12:26 - Modificado em 26/07/2022 12:26

O governo dos Estados Unidos, por meio da Agência Internacional de Desenvolvimento (USAID), apoiará os esforços da Cruz Vermelha para enfrentar as questões de insegurança alimentar em Cabo Verde. Como

forma de combater os efeitos de anos de seca e pandemia de COVID-19, uma doação no valor de 100 mil dólares direcionada às comunidades vulneráveis.

Conforme uma nota enviada à nossa redação, a doação de 100 mil dólares feita por meio da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) ajudará a garantir assistência alimentar imediata a comunidades vulneráveis, a fim de combater os

efeitos de anos de seca e pandemia de COVID-19.

Os Estados Unidos estão a prestar assistência através do DREF da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Fundo de Emergência de Resposta às Catástrofes, que visa responder às necessidades imediatas da população

afetada pela seca e crises, reduzindo assim a vulnerabilidade das famílias na sequência de previsão de grave insegurança alimentar e desnutrição para os próximos meses.

A nota refere que o projeto abrange as comunidades da Ribeira Grande de Santiago, na ilha de Santiago, e Porto Novo, na ilha de Santo Anto, prestando assistência alimentar imediata, implementando atividades de prevenção da desnutrição, preparação e proteção os meios de subsistência, assegurando um melhor acesso à água, e aumentar a conscientização sobre questões de higiene e saneamento.

“Os Estados Unidos estão solidários com o povo de Cabo Verde e estão prontos para ajudar o país a superar este período difícil”, pode-se ler no documento.

Como resultado, indicou, os especialistas em desastres da USAID em Washington DC e em toda a região, continuarão a monitorar de perto as necessidades humanitárias em colaboração com nossos parceiros no

terreno.

Recorde-se que cerca de 10% da população total de Cabo Verde, ou seja, mais de 46.000 pessoas, estão em risco de insegurança alimentar durante a escalada da crise de junho a agosto de 2022, o que é mais

que o dobro do número de pessoas afetadas durante a crise de 2018.

NN