PM confirma acidente e diz que os envolvidos se encontram bem

26/07/2022 12:25 - Modificado em 27/07/2022 00:49

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, recorreu a sua rede social para assegurar que os envolvidos no acidente de viação que ocorreu na zona de Variante de São Domingos, esta segunda-feira, 25, se encontram bem.

“Gostaria de agradecer todos os que têm perguntado e demonstrado preocupação com a informação que está a circular sobre o acidente com a Comitiva do Primeiro-ministro, e tranquilizar a população de que todos os envolvidos se encontram bem”, refere a publicação do PM.

Conforme Ulisses Correia e Silva, tanto os integrantes do carro que faz parte da Comitiva que lhe acompanha como o motorista do outro carro envolvido no acidente, receberam assistência médica no Hospital Agostinho Neto e passam bem.

O acidente de aviação na zona de Variante de São Domingos aconteceu a comitiva do PM regressava à Cidade da Praia, depois de uma inauguração em Santa Catarina

Era por volta das 8h30 da noite de ontem que aconteceu o acidente e envolveu apenas uma viatura de escolta do Chefe do Governo e uma Toyota Dina.

A comitiva regressava à Cidade da Praia, após a inauguração da estrada Chã de Tanque/Palha Carga/Entre Picos de Reda/Lagoa no Concelho de Santa Catarina, presidida pelo Primeiro-Ministro.