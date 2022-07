Praia: HAN recebeu da China donativo avaliado em 4 mil contos

25/07/2022 13:26 - Modificado em 25/07/2022 13:26

A cooperação chinesa fez hoje a entrega de um conjunto de equipamentos ao Hospital Agostinho Neto avaliados em mais de 4 mil contos. Do leque de equipamentos constam materiais para fisioterapia, para acupuntura e segundo o diretor clinico do Hospital Central da Praia, uma grande quantidade de materiais ligados a ortotraumatologia.

Victor Costa, em entrevista à RCV, afirmou que o donativo do governo chinês chega em boa hora, visto serem materiais de uso diário, sobretudo os materiais na especialidade da ortotraumatologiaque que são muito caros.

Segundo o responsável, a acupuntura é uma área nova e tem um valor importante na complementaridade e tratamento aos pacientes e também na especialidade da fisioterapia.

“Nós entendemos que se trata de materiais importantes para o hospital e que vai ajudar na recuperação e apoio dos doentes. Tem um valor financeiro significativo e realmente é de reconhecer esta particularidade”, considerou Victor Costa.

A China tem sido uma parceira assídua de Cabo Verde. Desde que o arquipélago se assumiu como país independente no setor da saúde a parceria tem vindo a contemplar a formação, donativos, equipamentos e materiais e ainda o envio de especialistas que trabalham nos hospitais e diferentes centros de saúde em diferentes áreas uma delas é a acupuntura que é uma técnica chinesa de tratamento físico retomado em Cabo Verde a cerca de 2 anos.

“Houve descontinuidade dessa especialidade e depois nós entendemos que realmente fazia e faz muito sentido. Agora faz parte de uma realidade nossa que é um apoio com especialista chines todos os dias e que acreditamos que é para continuar”, explicou.

De recordar que recentemente o HAN inaugurou a unidade de cuidados intensivos que também contou com a parceria da embaixada da China em Cabo Verde.

A entrega do donativo aconteceu na manhã desta segunda-feira no HAN na presença do Ministro da Saúde, Arlindo do Rosário.