Arranca em São Vicente, pela primeira vez, o Campus da Matemática Gulbenkian para 30 alunos

25/07/2022 13:22 - Modificado em 25/07/2022 13:22

Trinta alunos do 10º ano das ilhas do Barlavento e seus respectivos professores acompanhantes participam de hoje, segunda-feira, à sexta-feira, 29, no primeiro Campus da Matemática Gulbenkian no Pólo II da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

Criado e financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian, organizado e executado pela Uni-CV, com o apoio do Ministério da Educação, este campus chega pela primeira vez à ilha de São Vicente e deve privilegiar, segundo os promotores, “descobertas e desafios” capazes de estimular a sua curiosidade e aumentar a motivação dos alunos para a aprendizagem.

As actividades, segundo a mesma fonte, realizam-se nas instalações da Faculdade de Educação e Desporto da Universidade de Cabo Verde (FAED), momento para os participantes trabalharem “habilidades e estratégias”, através da resolução de problemas que facilitam a aproximação entre os conteúdos de Matemática estudados e os conhecimentos vivenciados no seu quotidiano.

Até sexta-feira, os 30 alunos provenientes das ilhas de São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Sal e Boa Vista vão ainda desenvolver competências nas áreas de concentração, organização e autoconfiança, sendo que o campus objectiva ainda acompanhar progressivamente os estudantes participantes ao longo do 11º e 12º anos, promovendo a autoaprendizagem e o desenvolvimento individual das suas capacidades matemáticas.

A primeira edição do Campus da Matemática Gulbenkian em Cabo Verde ocorreu em Julho de 2021, nas instalações da Uni-CV, no Campus do Palmarejo, na ilha de Santiago, e contou com 40 alunos do 10º ano e 16 professores do secundário das ilhas do Sotavento (Maio, Santiago, Fogo e Brava).

A sessão de abertura foi presidida pelo delegado do Ministério da Educação na ilha de São Vicente, Jorge da Luz.