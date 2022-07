Torneio UFOA/Futebol: Cabo Verde conhece os seus adversários para as seleções de sub-20 e sub-17

24/07/2022 22:40 - Modificado em 24/07/2022 22:40

O sorteio das eliminatórias zonais para o Campeonato Africano das Nações 2023 de Sub-20 e Sub-17 foi realizado quarta-feira em Rabat pela Confederação Africana de Futebol (CAF). Para as eliminatórias CAN de Sub-20, o torneio Zona A da União das Federações da África Ocidental (UFOA) acontecerá em Nouakchott, na Mauritânia, de 28 de agosto a 10 de setembro próximos.

Conforme informações avançadas pela agência Panapress, o Mali jogará no Grupo A, juntamente com a Mauritânia (anfitriã), a Guiné-Bissau e a Serra Leoa, enquanto o Grupo B é formado por Cabo Verde, Libéria, Senegal, Guiné Conakry e Gâmbia.

Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se já para as meias-finais, e os finalistas ganharão a passagem para a fase final do CAN de Sub-20, prevista para 2023, no Egito.

Para o CAN de Sub-17, cujo torneio da Zona A também será disputado na Mauritânia de 1 a 10 de outubro próximo, o Mali está no grupo B juntamente com o Senegal e Cabo Verde, para uma vaga nas meias-finais.

O Grupo A inclui Mauritânia, Serra Leoa e Libéria.

Os dois finalistas do torneio vão representar a Zona A na fase final do CAN de Sub-17, na Argélia, em 2023.