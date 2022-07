Parque tecnológico deverá estar operacional até final do ano

O administrador-executivo do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação (NOSi), Lumumba Barbosa, disse hoje acreditar que o Parque Tecnológico da Praia deverá estar operacional até finais de Dezembro deste ano.

“O parque está na fase final das obras e teremos alguns edifícios prontos agora em Setembro, mas acreditamos que até final de Dezembro teremos todo o parque operacional. Isto tudo devido à construção civil que teve um grande atraso com esses problemas todos que estamos a passar ultimamente”, disse.

Lumunba Barbosa fez estas declarações à imprensa no âmbito de uma visita efectuada hoje às instalações do Data Center, em Achada Grande Frente, de uma delegação do Níger, interessada em conhecer os trabalhos do NOSi, com ênfase na área de autenticação e identidade digital.

O Parque Tecnológico da Praia é um projecto que vai incluir um centro de formação em tecnologias, um centro de incubação de negócios tecnológicos, um centro de negócios e um centro de conferências.

Trata-se de investimento, inicial, de quase 36 milhões de euros, que visa dinamizar o cluster TIC, posicionando Cabo Verde como um centro internacional de prestação de serviços e como porta de entrada para a África para empresas de referência internacional no sector.

Por outro lado, tem por objectivo promover um ecossistema de inovação e empreendedorismo de base tecnológica, estabelecer parcerias com os principais players internacionais do sector, atrair investimento directo estrangeiro para serviços baseados em TIC, capacitar o desenvolvimento, visibilidade e distribuição de soluções de governança eletrônica, expandir e integrar soluções eletrônicas e serviços para diversas áreas de negócios e estimular o treinamento em TIC para recursos humanos nacionais e regionais.

A parte tecnológica do parque tem 10 hectares e o governo pretende aproveitar ainda o restante espaço livre, com 50 hectares, para criar uma Zona Económica Especial para as tecnologias.

