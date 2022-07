Exposição – “ORENDA | Memória da pele” de Bento Oliveira e Mito Elias é inaugurada em Lisboa

O Centro Cultural de Cabo Verde – CCCV -, localizado na Rua de São Bento em Lisboa, Portugal inaugura no neste, 23 de julho, a Exposição – “ORENDA | Memória da pele” dos artistas plásticos Bento Oliveira e Mito Elias. A exposição vai estar patente no CCCV de 23 de julho até ao dia 24 de setembro.

“Orenda é um poder invisível, é espiritual que os índios iroqueses que acreditavam que este poder permeava entre objetos animados e inanimados. É um poder imanente de troca que conseguimos atribuir aos objetos”, é assim que descreveu o artista plástico Bento Oliveira em entrevista ao Notícias do Norte.

Unidos na amizade e na arte, Bento Oliveira acredita que numa relação com a “espiritualidade”. “O universo fez com que nós nos encontrássemos no Centro Cultural no mesmo espaço com as nossas obras”,

Através de uma conversa telefónica, os dois artistas decidiram unir-se num só espaço para dar corpo a esta exposição interligada com a natureza dos seus trabalhos que remete à dimensão da pele. “A pele como matriz, como estado imanente da nossa espiritualidade, como matéria do encontro, da partilha, da aceitação, do abraço”, explicou.

Para além de ser uma reflexão sobre o estado da irmandade pós-covid, o artista destacou que “ORENDA – Memória da pele” é um diálogo intercontinental entre dois crioulos, Bento Oliveira residente em Cabo Verde e Mito Elias residente na Austrália.

A mostra coletiva dos artistas é composta por obras bidimensionais, constituída por um pouco mais de 40 desenhos de Mito Elias e 20 e tal obras de Bento Oliveira.

Por questões de visto, Bento Oliveira não conseguiu atingir o número de obras desejado, mas que durante a exposição vai continuar a produzir mais obras.

Biografias

Bento Alexandre Lima Fortes Oliveira nasceu em 1973, na ilha de Santo Antão. Após terminar os estudos primários na vila da Ribeira Grande, viaja para a ilha vizinha, São Vicente, onde vivenciou os seus primeiros naufrágios diante da paisagem que o circunda. Descobre, então, as artes visuais como forma de exprimir as suas atitudes e inquietudes perante a vida.

Depois de uma estadia na Amazónia, onde se licenciou em Educação Artística – Habilitação Artes Plásticas na Universidade Federal do Pará (Brasil) – Bento Oliveira regressa a Cabo Verde, a sua eterna inspiração e musa da sua arte.

Já o poeta e artista plástico, Mito Elias (Fernando Hamilton Barbosa Elias), natural da cidade da Praia, estudou na AR.CO. em Lisboa entre 1989 e 1992. Vive e trabalha na diáspora desde 1989.

Expõe regularmente, desde 1983, o seu trabalho desenhado, pintado, escrito ou videografado, e tem viajado por diversos países, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Canárias, China, EUA, Espanha, França, Holanda, Itália e Portugal.

Está representado em várias coleções espalhadas pelo mundo, das quais se destacam: Banco Mundial, EUA; BNU, Macau; Museu Afro Brasil, São Paulo, Brasil; Embaixada de Cabo Verde, Lisboa, e Ethnic Communities Council of Victoria, Austrália.

Mito Elias vive atualmente em Melbourne, na Austrália, desde 2013, onde trabalha como artista independente e tutor de artes visuais. Mito Elias foi distinguido com a Medalha do Vulcão, 1.ª classe, atribuída pela Presidência da República de Cabo Verde.

AC – Estagiária