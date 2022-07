Santo Antão/Ribeira Grande já conta com nadadores salvadores para dar cobertura as praia do município durante época balnear

22/07/2022 15:53 - Modificado em 22/07/2022 15:53

A efetivação dos Nadadores Salvadores aconteceu na quinta-feira, 21, sob a responsabilidade do Vereador da Proteção Civil, Paulo Rodrigues e do Presidente da Associação Humanitária de Proteção Civil (AHPC), Nivaldo Santos. O grupo vai dar cobertura nas Praias do Município de Ribeira Grande, durante a época balnear de 2022.

Neste ano, conforme a edilidade, para além dos efetivos, a época balnear no concelho, contará com a colaboração dos Nadadores Salvadores pertencentes a AHPC, que vão prestar o serviço como Voluntariados.

Todas as Praias Balneares vão estar sinalizadas e irão contar com 20 nadadores salvadores, distribuídos pelas praias de Preinha na Cidade da Ponta do Sol, Sinagoga, e nas Praias de Mocho, Aranhas e Desa Baixo, todas já identificadas e com novos materiais de Salvamento Aquático.

o Projeto de Salvamento Aquático, é fruto de uma parceria entre a CMRG, Instituto Marítimo Portuário (IMP) e AHPC.

Recorde-se que no dia 29 de junho cerca de 15 formandos concluíram a formação “técnicas de salvamento aquático e suporte básico de vida”, que decorreu na Cidade da Ponta do Sol de 20 a 26 do junho.

AC