Porto Novo: 33ª Edição do Festival de Curraletes acontece este ano

22/07/2022 15:49 - Modificado em 22/07/2022 15:49

Após interregno de dois anos, a Camara Municipal de Porto Novo acaba de confirma a 33ª Edição do Festival de Musica de Curraletes que está agendado para os dias 26 e 27 de agosto próximo.

Conforme a CMP, depois da interrupção de dois anos deste evento devido as restrições provocado pela pandemia da covid-19, o Festival de Música de Curraletes regressa nos dias 26 e 27 de agosto de 2022, assinalando assim os 60° Aniversário do Município do Porto Novo, que se comemora no dia 2 de setembro.

“Este ano, tendo em conta a situação pandémica estável e a tendência de um controlo total da evolução da propagação da covid-19, a Câmara elaborou um programa de atividades para a realização de mais um festival”, lê-se numa nota da autarquia.

Segundo a edilidade, este evento consiste num dos principais eventos realizados no Município do Porto Novo, constituindo-se como um importante espaço cultural, turístico e económico.

Refira-se que o Festival de Curraletes todos os anos conta com a participação de pessoas de todos os pontos da ilha de Santo Antão e ainda pessoas da vizinha ilha de São Vicente e, “estima-se que a praia tenha acolhido mais de 10 mil pessoas nos três dias todos os anos”.

Os cartazes anuais contam com nomes de grandes músicos e bandas cabo-verdianas, residentes no país e no estrangeiras que fazem delirar o público.

AC