São Vicente/Teatro: “Cidade do Café” novamente no palco do Centro Cultural do Mindelo

21/07/2022 19:31 - Modificado em 21/07/2022 19:31

Depois da estreia com enorme sucesso, em março, em seis apresentações esgotadas, A Cidade do Café regressa ao palco em julho, dias 22, 23 e 24 deste mês para mais uma atuação muitos momentos de sátira.

Depois do “sucesso” de “Crónicas do Mindelo”, em 2018, o Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do Mindelo (GTCCPM) volta à carga nos dias 22, 23 e 24 de julho com a segunda produção da trilogia, que “expõe a cidade diante do espelho com as suas virtudes e defeitos”, tal como avançou João Branco em edições anteriores.

A peça atual, segundo a mesma fonte, para além de voltar a mostrar figuras emblemáticas da cidade, tem como foco principal a candidatura do protagonista à Câmara Municipal de São Vicente “colocando a nu alguns podres registados no período eleitoral”, através de comédia, mas com muitos momentos de sátira.

A produção 65 do Grupo de Teatro do Centro Cultural Português, a partir de texto original de Rocca Vera-Cruz, é a segunda parte da Trilogia do Mindelo, que começou em 2018 com Crónicas do Mindelo e encerra em 2024, data prevista para A Revolução Leopoldina.

A Cidade do Café tem encenação e direção artística de João Branco, cenografia de Fernando Morais e música original de João Carlos Silva. Conta com coladeiras de Manuel d’Novas, sujeitas a arranjos de Neu Lopes.

A coreografia é do grupo Street Breakers, a percussão da Bateria Ritmo do Norte. O elenco é composto por Rank Gonçalves, Lisa Reis, Zenaida Alfama, Romilda Silva, Nuno Delgado, Janaina Alves, Fidélia Fonseca, Nick Fortes e Kristovan Morais.

NN/Inforpress