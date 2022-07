Grupo parlamentar do MpD promove jornada sobre estado da Nação aberta à sociedade

O grupo parlamentar (GP) do Movimento para a Democracia (MpD-poder) promove esta quinta-feira, na Praia, uma jornada sobre o tema “O Estado da Nação – Com visão: Mitigar, recuperar e Transformar”, aberta à sociedade civil, particularmente às universidades.

“Convidamos ilustres professores universitários para partilharem connosco a visão deles sobre o estado da Nação no contexto do momento difícil que o País atravessa”, informou o vice-presidente do GP do MpD, Luís Carlos Silva, acrescentando que o referido evento se realiza no quadro do partido em relação à sociedade civil.

Em declarações à Inforpress, o deputado revelou que esta jornada vai ser uma oportunidade para se avaliar o que tem sido feito até agora e perspectivar o futuro.

“Vamos ter a oportunidade de falar com a sociedade civil e beber dos contributos que nos possa dar”, indicou o dirigente do MpD.

Na sua perspectiva, vai ser um “momento de diálogo aberto” não só com os conferencistas, como também com a sociedade de uma forma geral.

Segundo Luís Carlos Silva, a jornada é aberta a todos os interessados, independentemente da filiação político-partidária de cada um.

“A jornada é aberta a todos quantos acharem que possam contribuir em termos de opinião sobre o momento actual e, também, queiram absorver a perspectiva que temos”, pontuou o político.

Entre os conferencistas destaca-se o investigador e professor universitário Jair Pereira.

Inforpress