Cultura: Cooperação Luxemburguesa financia formação para membros da SCM

20/07/2022 14:31 - Modificado em 20/07/2022 14:31

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) assinou ontem, 19, com a Cooperação Luxemburguesa um acordo para o financiamento do seu projeto intitulado “Desenvolvimento de Projetos locais a nível das Indústrias Criativas e das Atividades Culturais – Fase II”.

Conforme nota enviada à nossa redação, com este financiamento a SCM vai dar continuidade às ações formativas dos seus membros nos diferentes municípios do País.

A primeira fase deste projeto, informa a SCM, arrancou em plena pandemia de covid-19, em 2020, com a parceria do PNUD e contou também com o financiamento da Cooperação Luxemburguesa.

O projeto, de acordo com a SCM, conta com “forte engajamento local” e a parceria das câmaras municipais com as quais firmou protocolos, com o objetivo de “fomentar o desenvolvimento local e dotar os municípios de projetos que criam valor para o sector das Indústrias Criativas e das Atividades Culturais”.

Desde o início da implementação deste projeto, a SCM já desenvolveu ações formativas nas ilhas do Fogo, Brava, São Vicente, Santo Antão, Boa Vista. Em Santiago, até ao momento já foram contemplados seis municípios, nomeadamente São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, Santa Cruz, São Domingos, Tarrafal de Santiago e Praia.

O novo financiamento permite concluir as ações formativas em todos os municípios da ilha de Santiago, assim como as ilhas do Sal, São Nicolau e Maio.