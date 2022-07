Turismo: Hotel faz mega produção de vídeo para promover Cabo Verde

Mais uma massiva produção audiovisual da cadeia RIU nos seus três hotéis do Sal para promover o destino Cabo Verde , demonstrando ao mundo “o excelente serviço e produto que as ilhas oferecem”, O trabalho dos colaboradores também é destaque nesta campanha , que aposta nas redes sociais para atrair turistas.

O vídeo foi criado pela empresa ELEVEN, fundada há quase 15 anos em Cancún , no México , especializada no desenvolvimento de fotografia e vídeo para a indústria do turismo.

A campanha, que tem como foco especialmente as redes sociais (Tik Tok, Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter), mas também canais de web e outros meios de comunicação, pretende dar a conhecer “o excelente serviço e produto que oferece nas ilhas” , conforme avançou a empresa em nota de envio à nossa redação.

A equipa internacional responsável por esta produção incluiu dez profissionais do setor que filmaram as várias áreas e serviços dos hotéis, bem como os seus colaboradores que, mostraram às câmaras as várias situações que ocorrem diariamente nos hotéis.

A iniciativa pretende proporcionar uma “experiência completa ” com a RIU , captando “muitas atrações naturais e culturais , amplificando o valor deste destino ”.

“Visitaram as cidades de Santa Maria, Espargos e Palmeira, filmaram excursões como por exemplo, a travessia em quads e tours em catamaran. As salinas de Pedra de Lume e o famoso Blue Eye em Buracona e outros lugares emblemáticos como o Pontão e o Kite Beach, também foram visitadas e mereceram o registo de imagens”, explicam os promotores.

O vídeo também servirá para divulgar Cabo Verde nos principais mercados emissores internacionais como Alemanha, Reino Unido, Holanda e Bélgica, bem como para mostrar ao mundo o padrão de serviços prestados pela RIU e seus hotéis .

Possui 100 hotéis em 20 países que em 2020 receberam 2,3 milhões de clientes e onde trabalharam 24.425 empregados no total, a cadeia internacional RIU foi fundada em Mallorca em 1953 como um pequeno negócio de férias da família Riu, fundadora e atual proprietária em terceira geração.

Atualmente a RIU é a 32ª maior cadeia hoteleira do mundo, a terceira em Espanha a nível de ingressos e a quarta em número de habitações.

Em Cabo Verde detém cinco resorts, sendo três no Sal e dois na Boa Vista.