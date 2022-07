TACV volta a voar para Lisboa

19/07/2022 23:40 - Modificado em 19/07/2022 23:41

A Cabo Verde Airlines informou que o seu avião D4-CCI vai volta a voar para a Europa , uma vez que o processo de certificação da aeronaveI já se encontra concluído junto da EAS (European Union Aviation Safety ). De acordo com um comunicado tornado publico as operaçaoes terão inicio nesta quinta-feira, 21 . A partir de agora as operações de e para Lisboa (Portugal) podem ser efectuadas com o referido aparelho.

A TACV lembrou que no dia 07 de julho, por indicação da EASA, suspendeu todos os voos operados com a aeronave, mas, afiançou, “todos os passageiros dos voos cancelados foram devidamente protegidos eencaminhados para os seus destinos”.

“A TACV cumpriu com todos os requisitos de protecção dos seus passageiros, a quem aproveita para agradecer a compreensão e colaboração. Estes agradecimentos são extensivos aos agentes de viagem”, lê-se na nota.

A certificação do aparelho Boeing 737-700 de matrícula D4-CCI foi, conforme a mesma fonte, concluída junto da Agência de Aviação Civil(AAC) a 08 de Maio de 2022 e o seu processo de certificação junto das entidades estrangeiras iniciou-se a 13 de Maio.

Na semana passada, a ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Filomena Gonçalves, admitiu que a companhia viu suspenso o seu Certificado de Operador Aéreo e foi proibido de sobrevoar o espaço aéreo europeu.

A governante asseverou que certificação implica “avultadas despesas”, lembrando que se está em presença de uma companhia aérea que está em processo de reinicio da retoma.