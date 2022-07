São Vicente: Lucibela Freitas lança álbum “Amdjer “ no final deste mês

19/07/2022 18:08 - Modificado em 19/07/2022 18:08

A artista cabo-verdiana Lucibela Freitas lança o seu segundo disco a solo “Amdjer” no próximo dia 29 de Julho, no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

O concerto no Mindelo acontece um dia após a cantora apresentar o álbum no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na cidade da Praia. Segundo a artista, o disco é uma forma de homenagear as mulheres.

“Numa palavra, posso dizer que este álbum representa felicidade. Felicidade de ter conseguido chegar até aqui no segundo álbum, de poder retornar ao trabalho, aos palcos e de poder fazer essa homenagem que tanto queria às mulheres”, afirmou, explicando que “Amdjer” é um tributo à mulher cabo-verdiana, mas também à mulher em geral.

“Amdjer” foi gravado e misturado entre Mindelo (Cabo Verde), Paris (França) e Holanda e conta com 12 faixas musicais de compositores e autores de Cabo Verde entre os quais Luciabela Freitas, que se estreia como compositora de dois temas neste novo trabalho.

“Pintcha Dia” de Aldair Neves (Daya), “Ilha Formose” de Miquinha, “AmdjerkáBitche” de Nhelas Spencer, “Justa Recordação” de Tibau Tavares, “Alma Gêmea” de Lucibela, “Bombena” de Elida Almeida”, “TxeTxuFla” de Elida Almeida”, “Adeus Mamã”, Popular “Estronhe” de Ary Duarte, “Ven Presto Amor” de EmilioMoret, “ZumZum” de Lucibela e “AmdjerCretchéu” do compositor Toy Vieira e autoria de Luís Lima, são os temas deste trabalho discográfico.

Lucibela Freitas lançou o seu primeiro trabalho discográfico “Laço Umbilical” em 2018.