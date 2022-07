Cabo Verde no grupo C do Mundial de Andebol com Suécia, Brasil e Uruguai

19/07/2022 12:04 - Modificado em 19/07/2022 12:04

A seleção de Cabo Verde de andebol sénior masculina, vice-campeã da África, vai integrar o Grupo C do Mundial 2023, juntamente com as congéneres da Suécia, Brasil e Uruguai.

Depois de ontem se ter sagrado vice-campeã africana da modalidade, a seleção de Cabo Verde já conhece os seus adversários para o Campeonato do Mundo de 2023 e que acontece e 12 a 29 de janeiro de 2023, na Polônia e Suécia, vai contar com a participação de 32 seleções, sendo a Dinamarca a atual campeã em título. O sorteio ditou que Cabo Verde fique integrado no Grupo C onde enfrenta as equipas da Suécia, Brasil e Uruguai.

Na última edição, realizada no Egipto, Cabo Verde foi obrigado a abandonar devido ao aparecimento de um surto de covid-19 no seio da comitiva cabo-verdiana.

Cabo Verde chegou a estrear-se na prova na derrota frente à sua congénere da Hungria por 27 -34.

De referir que os cinco primeiros classificados do CAN´2022 (Egipto, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia e Argélia) qualificaram-se para o Campeonato do Mundo de 2023, a disputar-se-á na Polónia, de 12 a 29 de janeiro de 2023.

Divisão dos grupos:

Grupo A: Espanha, Montenegro, Chile e Irão.

Grupo B: França, Polónia, Arabia Saudita e Eslovénia

Grupo C: Suécia Brasil, Cabo Verde e Uruguai

Grupo D: Islândia, Portugal, Hungria e República Tcheca

Grupo E: Alemanha, Qatar, Servia e Argélia

Grupo F: Noruega, Macedónia do Norte, Argentina e Holanda

Grupo G: Egipto, Croácia, Marrocos e Estados Unidos da América

Grupo H: Dinamarca, Bélgica, Bahraim e Tunísia