Cruz Vermelha de Cabo Verde vai beneficiar 20 mil pessoas em situação de crise em 4 municípios no país

19/07/2022 12:00 - Modificado em 19/07/2022 12:00

Cerca de 20 mil pessoas dos municípios de Ribeira Grande de Santiago, São Domingos, Santa Cruz e Porto Novo na Ilha de Santo Antão vão ser beneficiadas no âmbito das operações do Fundo de Emergência de resposta às catástrofes.

Uma iniciativa conjunta da Cruz Vermelha de Cabo Verde e da Federação Internacional das Sociedades de Cruz Vermelha que foi apresentada esta terça-feira na cidade da Praia durante uma conferência de imprensa.

O montante disponibilizado é de 33 milhões de escudos cabo-verdianos no âmbito deste programa e que se destina, segundo o presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde, Arlindo Carvalho, a apoiar as famílias em situação de crise.

“Para esta primeira fase temos um valor de 33 milhões de escudos, pensando certo que são custos diretos em termos de expressão financeira, mas é claro que temos mais custos que a Cruz Vermelha vai suportar, nomeadamente o transporte, toda a logística de comunicações”, avançou.

Indicou ainda alguns benefícios que a Cruz Vermelha vai disponibilizar, por exemplo, através de disponibilização de bidões para a conservação de água.

Para além deste, Arlindo Carvalho destaca ainda outras intervenções tais como trabalhar com a segurança dos animais em termos de saúde animal, cuidados, ração, e em termos de despiste, “porque sabemos que algumas famílias já entraram na fase critica”. “Vamos iniciar com 20 mil pessoas, mas a intenção é alargar este numero”, salientou.

A escolha dos beneficiários se alinha com os resultados saídos do quadro harmonizado publicado no início deste ano. O mecanismo fundo de emergência de resposta às catástrofes que ora se apresenta, igualmente marca as celebrações do aniversário da Cruz Vermelha de Cabo Verde fundada no dia 19 de julho de 1975.

RCV