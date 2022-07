Voto eletrónico pode vir a ser realidade nas próximas eleições autárquicas no país

19/07/2022 12:00 - Modificado em 19/07/2022 12:00

O voto eletrónico deverá ser utilizado nas eleições autárquicas de 2024, mas tudo vai depender ainda de um protótipo informático, cujo desenvolvimento está a cargo da Universidade de Cabo Verde. A informação foi avançada pela Diretora Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, Arlinda Chantre

“Neste momento, nós, a Direção Geral do Apoio ao Processo Eleitoral e a UNICV, estamos a trabalhar para a elaboração do protocolo, cujo objetivo é que a universidade desenvolva um protótipo para ser aplicado já para as eleições autárquicas, se nós não tivermos constrangimentos de ordem financeira”, anunciou esta responsável em um programa da RCV.

Arlinda Chantre descarta a possibilidade de ter voto pela internet e exemplifica “o caso paradigmático” da Eslovénia que já chegou a este ponto que tem o voto pela internet. No entanto, no caso de Cabo Verde seria a questão da boca de urna.

“Se nós temos alguns problemas com a boca de urna, que é a pressão feita nas proximidades das assembleias de votos, nós podemos ter boca de urna em casa das pessoas”, questionou.

Arlinda Chantre anuncia que estão a ser mobilizados recursos financeiros para realizar o segundo estudo sobre a participação eleitoral já na perspetiva do género.

