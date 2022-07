Andebol: Cabo Verde perde com Egipto e fica com a medalha de prata

18/07/2022 23:18 - Modificado em 18/07/2022 23:19

A selecção de Cabo Verde de andebol sénior masculina perdeu hoje com a congénere do Egito por 25 -37, e fica com a medalha de prata no Campeonato Africano das Nações (CAN’2022),

Na final, disputada no Hall Internacional do Cairo, Cabo Verde , que nos instantes iniciais da partida chegou a estar a vencer por 2 -1 , não teve pergaminhos para aguentar os detentores do título que terminaram a primeira parte com a uma vantagem de 12 golos ( 24-12).

Na segunda parte, que foi mais do mesmo, a formação egípcia geriu o resultado e aproveitando alguns falhanços ofensivos da equipa cabo-verdiana acabou por vencer a partida por uma margem confortável.

O lateral egípcio El Wakil Omar foi considerado pela Confederação Africana de Andebol o “Homem do Jogo” e o capitão da selecção nacional, Leandro Semedo, integrou o “Sete Ideal” da competição.

Cabo Verde chegou à final da competição depois de conquistar o segundo lugar do grupo C, atrás da Tunísia, tendo vencido a Nigéria (35-29) e perdido com os tunisinos (24-30).

Nos quartos-de-final venceu Angola (24-23) e nas semifinais deixou pelo caminho o Marrocos (23-19).

A selecção do Egipto revalida assim o título conquistado em 2020 e consegue o seu oitavo título africano, menos dois que a Tunísia, a selecção com mais título do continente.

O CAN’2022 aconteceu de 11 a 18 Julho , contando com a participação de 14 selecções africanas.

Os cinco primeiros classificados, (Egipto, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia e Argélia) qualificaram-se para o Campeonato do Mundo de 2023, a disputar-se-á na Polónia, de 12 a 29 de Janeiro de 2023.



