Sal/Novo canal de televisão: PM congratula-se pela iniciativa de jovens promotores

18/07/2022 15:12 - Modificado em 18/07/2022 15:12

Neste domingo o Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva presidiu ao ato de lançamento oficial do Canal – Televisão Cidade Santa Maria (TCSM) no TDT. O PM salientou a importância desta iniciativa que tem como promotores um grupo de jovens.

“O país ganha com mais um órgão de Comunicação Social, mesmo sendo ainda regional, mas que já apresenta condições de crescer, com qualidade, para dar o salto para o nacional e à Diáspora”, sublinhou o chefe do executivo.

Para Ulisses Correia e Silva o setor da comunicação tem “um papel importante na sociedade, em comunicar, informar, no reforço da democracia”. Portanto, é de opinião que “quanto mais meios tivermos mais possibilidade os cidadãos têm de se informarem, com maior diversidade e mais opções de entretenimento, lazer, cultura, educação cívica, e outras valências”.

É resultado de muitos investimentos que o Governo tem feito, particularmente no TDT que criou as condições que antes seriam extremamente difíceis devido aos custos associados.

O PM aproveitou para anunciar que há outros investimentos em curso, “no sentido de criar todo um ecossistema favorável para o setor”, nomeadamente no 5G, mais atratividade fiscal e financeira, mormente de financiamento, mercado publicitário, custos de emissão e transmissão via TDT. “É um pacote de medidas para fazer com que esta área se desenvolva mais”, destacou.

AC