Porto Novo: Passagem aérea da ponte metálica entre As Lajes e Lagoa de Ribeira das Patas quase na reta final da sua montagem

18/07/2022 15:10 - Modificado em 18/07/2022 15:10

As comunidades de “As lajes” e Lagoa de Ribeira das Patas, no interior do concelho de Porto Novo, terão em breve a Passagem Aérea Metálica que liga as duas margens da ribeira entres as localidades. Os trabalhos tiveram início, hoje, 16 de julho de 2022.

A passagem aérea é uma reivindicação da população destas duas comunidades que nos últimos meses tem chamado atenção das entidades locais sobre o estado da passadeira improvisada em Lagoa da Ribeira das Patas.

O improviso deteriorou-se e os moradores têm vindo a apelar a construção da ponte metálica como forma de reduzir os riscos a que estão sujeitas as crianças e as pessoas, de uma forma geral.

“Para a segurança das crianças e de toda a população, construir a passagem sempre foi e é uma prioridade da edilidade”, avançou em nota a Câmara Municipal de Porto Novo que sublinhou que a “ambição” de continuar a trabalhar para o bem-estar das suas comunidades.

Como medida de mitigação, sublinhou, foi construída uma ponte provisória para possibilitar a passagem de pessoas e bens entre as duas comunidades.

A passadeira aérea com cerca de 18 metros de comprimento, depois de ganhar forma com obras, chegou à fase de receber a estrutura metálica. “Trata-se de uma obra muito esperada pela comunidade, uma vez que em tempos de chuva estas zonas costumam ficar isoladas”, afirmou a edilidade.

No entanto, a quem diga que apesar da “boa iniciativa e que aparentemente vai ficar um ótimo trabalho”, ainda há uma certa dúvida quanto a localização de uma das torres.

“A torre do lado de As Lajas parece ficar muito no meio da ribeira, e na minha opinião devia ser feito mais um pouco encostado”, escreveu um internauta.

AC