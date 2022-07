Qualificação CHAN: Seleção de Cabo Verde prepara-se para defrontar a sua congénere Serra Leoa em Marrocos

18/07/2022 15:09 - Modificado em 18/07/2022 15:09

Já são conhecidos os jogadores convocados para a Seleção de Residentes, que disputa neste mês a primeira eliminatória de qualificação ao CHAN. Nos dias 24 e 27 de julho, Cabo Verde vai defrontar a Serra Leoa, duas partidas que vão ser disputadas em Marrocos. A seleção parte esta terça-feira para Marrocos, para prosseguir o mini-estágio.

Em nota a Federação Cabo-Verdiana de Futebol refere que o estágio iniciou ontem, 17, e esta segunda-feira será o primeiro treino oficial, no estádio da Várzea na cidade da Praia, às 16h00.

O selecionador nacional do escalão, Janito Carvalho, apresentou na manhã de hoje à imprensa a lista dos 23 convocados, condicionados com a falta de documentação de cinco jogadores, para além de Mimitcha, do Mindelense, que vai a Angola tentar a sorte no profissionalismo.

Ainda esta eliminatória africana coincide com a realização da Taça Cabo Verde, o que limita a participação de jogadores por equipas.

De fora da lista final ficaram os futebolistas residentes Janknic, dos Travadores (Cidade da Praia), Tony (Académica de São Vicente), Landuck (Rosariense, Santo Antão), Cicinho (Batuque) e Deric (Académica São Vicente).

Os jogos, de acordo com a realização, realizam-se na quarta-feira, 24, e domingo, 27, em Marraquexe, pois tanto Cabo Verde como Serra Leoa continuam com estádios interditados pela Confederação Africana de Futebol (CAF), pelo que os Tubarões Azuis jogam primeiramente na qualidade de equipa visitante e depois como selecção visitada.

A equipa técnica dirigida por Janito Carvalho é auxiliada por Domingos Fonseca, conhecido no meio futebolístico por Gunga, na qualidade de treinador adjunto, e Nery Semedo, treinador de guarda-redes.

O técnico principal chamou a atenção dos futebolistas residentes no sentido de se acautelarem a ter os documentos em dias, já que a selecção residente terá de ser capaz de alimentar a selecção principal, que se encontra na sua fase de renovação.

Caso Cabo Verde elimine Serra Leoa, a selecção nacional vai à segunda eliminatória defrontar o Mali, finalista vencido do último CHAN, que dá acesso ao campeonato africano marcado para Janeiro na Argélia.

Lista dos convocados finais:

Ken (Mindelense), Kelvi Lopes (Boavista da Praia), Thery da Graça (Batuque São Vicente), Gerson Borges (Académica da Praia), Panduru (Académica da Praia), Tiago (Boavista da Praia), Lela (Académica São Vicente), Dery (Académica São Vicente), Kiki (Palmeira, Sal), Fifa (Académica, Fogo), Rony (Sporting, Praia), Nelito (Académica da Praia).

Tutucho (Bota Fogo, Fogo), Jardel (Botafogo), Darim (Académica São Vicente), Andé (Académico do Sal), Henry (Sal Rei – Boa Vista), Tchutchim (Académica São Vicente), Hendrick (Palmeira, Sal), Gogol (Académica, São Vicente), Patchick (Ultramarina, São Nicolau), Dá (Barreirense, Maio), Tiago (Travadores) e Kelton (Travadores) completam o lote dos convocados.